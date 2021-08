TV : Gerard Piqué achète les droits de la Ligue 1 pour l'Espagne !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Avec la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, l'intérêt pour la Ligue 1 est devenu énorme en Espagne. Gerard Piqué a sauté sur l'occasion en achetant les droits de diffusion de notre championnat.

En plus de ses qualités de footballeur, Gerard Piqué est un redoutable businessman, le défenseur du Barça étant à la tête de Kosmos Holding une société qui avait notamment mis en scène l’annonce de la signature d’Antoine Griezmann au FC Barcelone ou plus récemment acheté et diffusé sur Twitch en Espagne la Copa America remportée par l’Argentine de Lionel Messi. Et visiblement l’ancien coéquipier de la Pulga souhaite profiter de l’énorme coup de projecteur mis par le sextuple Ballon d’Or sur la Ligue 1 depuis qu’il a signé il y a deux semaines au Paris Saint-Germain. Profitant du fait qu’aucun diffuseur n’avait acheté les droits TV de notre bon vieux Championnat de France pour l’Espagne, Gerard Piqué a sauté sur l’occasion et a acheté ces droits pour les trois prochaines saisons. Soit exactement la durée du contrat de Lionel Messi avec le PSG, si l’option d’une année supplémentaire est levée.

Lionel Messi et le PSG imposent la Ligue 1 en Espagne

On ne connaît pas le montant payé par Kosmos Holding pour s'offrir trois saisons de Ligue 1, mais c'est toutefois mieux que rien, puisqu'à ce jour aucune chaîne espagnole ne diffusait notre championnat. Pour Gerard Piqué, il s'agit surtout d'un nouvel investissement dans les médias et le sport, la presse barcelonais ayant révélé en début de semaine que le défenseur espagnol avait tenté l'an dernier d'acheter 49% de Barcelone Corporate, qui gère notamment les différentes licences du Barça. Une proposition refusé par Josep Maria Bartomeu, lequel avait précisé qu'un joueur du club ne pouvait pas réaliser une telle opération sous peine de favoritisme. En attendant, c'est la Ligue 1 qui récupérer un peu d'argent, et tout cela grâce à Lionel Messi et au Paris Saint-Germain. Et pour fêter cet événement, le premier match de Messi avec le PSG, dimanche soir à Reims, sera diffusé en clair de l'autre côté des Pyrénées sur Telecinco.