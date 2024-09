TV ‍: Ecran noir sur Canal+, cet entraineur de L1 dégoûté

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dans la lutte bien faiblarde pour les droits télé de la Ligue 1, Canal+ ne s'est pas senti désiré, bien au contraire. La chaine cryptée est absente cette saison, et c'est un vrai coup dur pour les acteurs de notre championnat.

La saison de Ligue 1 a débuté, et pour la première fois depuis les années 1980, Canal+ n’était pas au rendez-vous. Jusqu’au dernier moment, la chaine cryptée était pressentie pour récupérer un match, ou diffuser une partie des rencontres devant l’immobilisme des prétendants. Mais après avoir mis le paquet sur les Coupes d’Europe, et sur d’autres sports comme le rugby et la Formule 1, la chaine de Vincent Bolloré est restée jusqu’au bout absente de cet appel d’offres. Canal+ n’a jamais digéré la façon dont le fiasco Mediapro avait été géré, la Ligue confiant à prix réduit la majorité des matchs à Amazon, tandis que Canal continuait de payer plein pot ses deux matchs par week-end.

Depuis, la bouderie s’est transformée en incompatibilité, notamment parce que Vincent Labrune n’a absolument rien fait pour tendre la main à Maxime Saada, le directeur de la chaine cryptée. Et maintenant, que ce soit au niveau du prix de l’abonnement, de la qualité de la diffusion, et surtout du montant lâché, l’arrivée de DAZN n’a convaincu personne. Antoine Kombouaré, entraineur de Nantes qui a le mérite de toujours dire ce qu’il pense, regrette clairement Canal+ et estime qu’il n’aurait jamais fallu se passer d’un tel diffuseur.

Canal+ c'est la famille du football français

« Je suis de la génération Canal+. On a perdu un grand partenaire. Pour moi, Canal, ce n'est pas un diffuseur, c'est la famille. Je n'ai jamais pu concevoir la Ligue 1 sans Canal+. C'est une hérésie, c'est même une grosse connerie. Je le dis avec mes mots mais je sais de quoi je parle tant en termes de droits TV mais surtout en qualité de prestation. Ils ont toujours mis en avant la L1 et tout fait pour que la Ligue 1 devienne un championnat reconnu. Ne pas avoir Canal+ est pour moi une grande perte pour le football français. Vous pouvez mettre les diffuseurs que vous voulez, ils ne peuvent pas lutter avec Canal+. Quarante ans de présence, ça ne se remplace pas comme ça, ce n'est pas possible. L'expertise, les compétences, tous les consultants qu'ils ont toujours. Pour moi, c'est une grande perte sur le plan professionnel mais aussi affectif », a livré Antoine Kombaouré, qui a reconnu qu’il allait s’abonner à DAZN pour suivre le championnat et aussi montrer l’exemple, mais qu’il était clairement touché par le fait que le diffuseur historique de la Ligue 1 ne soit plus au rendez-vous cette saison.