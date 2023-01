TV : PSG - Angers, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Leader de la Ligue 1 malgré sa dernière défaite contre Lens, le Paris Saint-Germain recevra Angers, le dernier de la classe, pour tenter de reprendre sa marche en avant en championnat.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de la capitale française a connu une reprise difficile depuis la fin de la Coupe du Monde. Après une victoire dans la douleur face à Strasbourg (2-1), le PSG a perdu son premier match de l’année à Lens le 1er janvier (1-3) avant de passer sans briller en Coupe de France contre Châteauroux le week-end dernier (3-1). Autant dire que les Parisiens auront à coeur de remettre les pendules à l’heure face à Angers ce mercredi 11 janvier à 21 heures au Parc des Princes. Une rencontre qui sera arbitrée par Eric Wattellier.

Contrairement à l’OL et l’OM, qui seront diffusés sur Amazon durant cette 18e journée de Ligue 1, le PSG, lui, sera à l’affiche sur Canal+ Sport 360 pour le match des deux opposés contre Angers. Les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Habib Beye, alors que Philippe Carayon sera en bord terrain.

PSG / Angers sur C+ Sport 360 ce mercredi à 21h.

Commentaires : @PaulTchoukriel et @BeyeHabib, Philippe Carayon en bord terrain.



20h30 : Soir de Ligue 1 avec @clemgach, @DomArmand et @AlainRoche40



23h : Le Debrief, avec aussi les buts de Strasbourg / Lens (diffusé sur C+ Foot) pic.twitter.com/LCh2EltGhl