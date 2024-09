TV ‍: Des matchs gratuits piratés, DAZN est écoeuré

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN va désormais s'appuyer sur la Ligue et les clubs pour redorer son blason pour cette saison. Mais un fléau empêche pour le moment la plateforme britannique de décoller.

La réélection de Vincent Labrune au poste de président de la Ligue de Football Professionnel possède une conséquence également sur la diffusion de la Ligue 1. Cyril Linette avait promis de mettre le nez dans le dossier même si le candidat battu ne pouvait pas forcément faire grand chose. Mais avec la continuité mise en place, Vincent Labrune garde la main et il a déjà fait savoir qu’il ne pouvait rien faire contre le montant des abonnements décidé par DAZN, et qu’il était surtout très déçu par le montant global de l’offre et le fait que la Ligue 1 ne soit pas sur un seul diffuseur. Partant de ce constat qui ressemble quand même à un échec, la LFP entend désormais tout faire pour redresser l’image de la plateforme britannique. Cette dernière a aussi fait un effort en baissant ses tarifs pour convaincre les nouveaux abonnés, même si ceux de la première heure n’ont le droit à aucun effort pour avoir pris le train dès le lancement.

⏳ | Fin de la trêve internationale. Vendredi c'est le retour de la Ligue 1 McDonald's ! 🤩🎉



Quelle est selon vous la plus grosse confrontation du week-end ?



Toute la Ligue 1 McDonald’s. Tous les matchs. Tous réunis. Seulement sur DAZN. 📲

8 matchs en live et 1 match en décalé… pic.twitter.com/KtBCWRwgNq — DAZN France (@DAZN_FR) September 10, 2024

Pas de quoi améliorer l’image du nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, qui de son côté, demande désormais un soutien ferme de la part des clubs et des instances. Il y a eu beaucoup d’attaque contre DAZN, et après avoir laissé passer la première vague, la plateforme sportive a fait évoluer ses tarifs et s’attaque au piratage. Une pratique devenue courante pour le sport à la télévision, et qui a été dénoncée par Vincent Labrune. Ce dernier a souligné que même les matchs que DAZN diffuse gratuitement en s’inscrivant simplement sur leur site, sont piratés.

« C’est insupportable » pour Labrune

« À terme, ce fléau peut remettre en question notre économie. C'est insupportable. Aujourd'hui, des gens laissent entendre que le piratage est quelque chose de normal. On peut aussi aller au supermarché et sortir sans payer... Les responsables de DAZN ont expliqué que leur premier match était diffusé gratuitement, mais il a quand même été piraté. C'est tellement rentré dans les moeurs. Il faut avoir des actions fortes », a exigé Vincent Labrune, qui sait que les instances sportives et télévisuelles essayent de contrer cette situation préoccupante, mais pour le moment, le résultat n’est pas probant à voir les comptes illégaux se multiplier sur les sites spécialisés ou les comptes sur les réseaux sociaux.