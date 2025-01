TV ‍: DAZN va plaquer la Ligue 1, la LFP le sait déjà

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis l’été dernier, DAZN aura la possibilité de se retirer en décembre 2025. Une échéance qui inquiète terriblement la LFP, dont le président Vincent Labrune ne se fait guère d’illusions.

Avec environ 500.000 abonnés au bout de six mois, DAZN est très loin de l’objectif fixé par les patrons de la plateforme au moment d’empocher les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 en échange de 400 millions d’euros par an. Déjà bien implanté en Italie ou encore en Espagne et en Allemagne, DAZN vise plutôt 1,5 million d’abonnés à la fin de la saison, un objectif ambitieux qui ne sera sans doute pas atteint en mai prochain. Dans son édition du jour, L’Equipe rappelle que le « Netflix du sport » aura la possibilité de se retirer en décembre 2025 grâce à une clause de sortie négociée avec la LFP l’été dernier.

Et à en croire le quotidien national, l’inquiétude existe du côté de Vincent Labrune à l’idée de voir son diffuseur principal claquer la porte en décembre prochain. La preuve, les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel tentent déjà d’anticiper le scénario d’un départ de DAZN. L’idée de créer une plateforme 100% Ligue 1 qui appartient à la LFP est toujours sur la table, un projet que Vincent Labrune avait proposé aux clubs de Ligue 1 l’été dernier au moment des négociations avec BeInSports, DAZN ou encore Prime Video avant que les accords soient finalement trouvés avec les deux premières chaînes citées.

La LFP réfléchit toujours à la création d'une chaîne

A l’époque, cette solution n’avait pas vraiment fait l’unanimité chez les dirigeants du football français. Car si une chaîne appartenant à la LFP pourrait se montrer rémunératrice en cas de succès sur le long terme, elle implique aussi des sacrifices et des rentrées d’argent nettement moins importantes sur les premières années. Dans le cas où DAZN viendrait à claquer la porte fin 2025, il n’y aura peut-être plus que cette option pour sauver la Ligue 1, sauf si BeInSports acceptait de récupérer 100% des matchs ou si Canal+ revenait dans le jeu. Des hypothèses improbables dans un cas ou dans un autre à l’instant T.