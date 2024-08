TV : DAZN « se fout » de la Ligue 1, il pique sa crise

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

De retour depuis deux semaines, la Ligue 1 est diffusée par DAZN, qui a récupéré huit matchs par journée en direct contre 400 ME payés à la LFP. Mais les critiques fusent sur le diffuseur principal de notre championnat.

Diffuseur de huit matchs par journée, DAZN est devenu la nouvelle chaîne incontournable pour suivre le championnat de France de Ligue 1. Ces deux dernières semaines, les fans de football ont découvert la plateforme anglaise, disponible via son application, sur Canal + ou via les distributeurs traditionnels. Avant même d’évoquer la qualité de la couverture de la Ligue 1, DAZN a subi de multiples critiques sur son tarif, et c’est encore le cas. Une grande majorité de consommateurs n'est toujours pas prête à payer 30 ou 40 euros pour suivre uniquement le championnat de France. Mais après avoir été attaquée sur son tarif, la société britannique se retrouve maintenant critiquée pour la qualité de ses images et de sa production.

Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen n’y a pas été avec le dos de la cuillère pour fracasser DAZN dans les grandes largeurs. « Je me suis abonné à DAZN et j'ai vu tous les matchs. C'est du foutage de gueule ! C'est mal filmé, je ne parle même pas de ceux qui commentent parce qu'il y en a qui ont du talent. Mais c'est revu à la baisse à tous les niveaux alors que l'on paye un abonnement très cher pour avoir des matchs où il n'y a pas de consultant. C’est un manque de respect pour les joueurs actuels mais aussi pour nous les anciens joueurs parce que c'est notre train-train quotidien aujourd'hui, c'est de commenter les matchs et de les analyser » peste l’ancien joueur du PSG et de l’ASM, avant de conclure.

Jérôme Rothen fustige DAZN

« La qualité est catastrophique !. Tout ça pour 40 balles et Laurent Nicollin nous dit que ce n'est rien 40 balles... Je suis désolé mais il est complètement déconnecté » se désole l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC. Un avis particulièrement critique de la part du chroniqueur, à qui il faut néanmoins rappeler que ce n’est pas DAZN qui produit et filme les matchs mais bien la LFP, comme l’a rappelé ce mercredi le journal L’Equipe. Quoi qu’il en soit, le résultat final pour un prix allant de 30 à 40 euros n’est pas à la hauteur des attentes selon Jérôme Rothen, qui espère une amélioration de DAZN au fil des semaines, sans quoi la gronde risque de monter.