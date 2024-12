TV ‍: DAZN ridiculisé par un bug gaguesque

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les fans de foot qui regardaient le match entre Nice et Le Havre samedi soir sur DAZN ont constaté un énorme bug de la part du diffuseur de la Ligue 1, qui a provoqué un fou rire général sur les réseaux sociaux.

Comme tous les samedis soirs, DAZN a enchainé deux matchs de Ligue 1 à 19 heures puis à 21 heures. Hier, ceux qui étaient branchés sur la chaîne du diffuseur officiel du championnat de France ont ainsi pu suivre Nice-Le Havre puis Angers-OL… et ils pu constater un énorme bug de la part de DAZN. A la mi-temps du match diffusé à 19 heures, un duplex est généralement réalisé pour faire la promotion du match suivant. Mais à la mi-temps de Nice-Le Havre, c’est une séquence enregistrée il y a plusieurs semaines qui a été diffusée. Aussi fou et incongru que cela puisse paraître, DAZN a diffusé un duplex du match Lille-OL du 1er novembre dernier (1-1) à la mi-temps du match entre Nice et Le Havre. Un bug gaguesque de la part de la plateforme anglaise.

DAZN diffuse un mauvais duplex avant le match de l'OL

« DAZN qui passe un replay d’un avant-match Lille-Lyon pour la promotion d’un Angers-Lyon vraiment les clowns qu’ils pensent être », « Mdr DAZN c’est quoi ce sketch ! Ils ont diffusé l’avant match de Lille Lyon d’il y a 1 mois », « DAZN qui met l’avant match de Lille-Lyon au lieux de Angers Lyon. Il n’y a pas plus catastrophique que cette chaîne ! », « Mais j'ai pas rêvé pourquoi elles sont a Lille pour Angers Lyon sur DAZN ? » ou encore « Très très fort DAZN à la MT de Nice-Le Havre qui lance l'avant-match de Angers-Lyon en simili-direct. "Ca tombe bien nos envoyés sont déjà sur place". Et là on se retrouve avec les deux journalistes à Pierre Mauroy avant LOSC-OL. Et personne capte. C'est génial » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où la scène a provoqué autant de rires que de désolation. Un énorme bug technique qui peut arriver certes, mais qui tombe assez mal au moment où le diffuseur tente d’acquérir de la légitimité et de la sympathie auprès des fans de foot en France.