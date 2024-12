L1 ‍: L'OL s'offre une belle promenade angevine

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 14e journée

Stade Raymond-Kopa

Angers-OL 0-3

Buts : Tagliafico (26e), Cherki (55e), Mikautadze (88e)

Nettement supérieur à Angers, l'OL s'est facilement imposé 3-0 ce samedi soir. Un deuxième succès de rang en L1 qui permet aux Gones de ne pas lâcher le groupe de tête.

Arriver à enchaîner les succès. Un crédo des entraîneurs mais une vraie mission pour l'OL. Après Nice, l'obstacle Angers était cependant bien négocié. L'OL dominait rapidement les débats, étouffant le SCO. Cependant, les attaquants lyonnais se heurtaient à un très bon gardien. Yahya Fofana stoppait les tentatives de Malick Fofana (6e), Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Jordan Veretout. Seul Nicolas Tagliafico le trompait d'une tête piquée (26e). Angers ne s'en sortait pas si mal car les pertes de balles étaient trop nombreuses et Dieng aurait pu être expulsé.

💪 𝗡𝗼𝘀 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 🦁



Après Qarabag et Nice, on décroche un nouveau succès, et ça fait trois points de plus en @Ligue1 💥



Let’s goooo 🔴🔵



0-3 #SCOOL pic.twitter.com/B21aX2b34B — Olympique Lyonnais (@OL) December 7, 2024

Les hommes de Dujeux trouvaient quand même le poteau via un coup-franc malin d'El Melali. L'OL devait toutefois tuer le match. Cela était chose faite après une belle action collective et une finition propre de Cherki. Malgré quelques frayeurs derrière, Lyon validait un succès mérité sur un solo de Mikautadze et un boulet de canon dans la lucarne. 3-0, l'OL est 5e (25 pts), Angers reste 14e.