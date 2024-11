TV ‍: DAZN prend cher pour ce choix incompréhensible

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Habitués à suivre la plus grosse affiche du week-end le dimanche soir, les observateurs de la Ligue 1 ont tiqué en constatant que Nice-Strasbourg avait été choisi en prime time par DAZN lors de cette 12e journée.

Depuis de longues années, le match du dimanche soir est un moment spécial pour les amoureux de la Ligue 1. Que ce soit sur Canal+, Prime Video ou maintenant DAZN, le diffuseur offre à ses abonnés la grosse affiche de la journée en prime-time le dimanche à 20h45. Mais contre toute attente, c’est la modeste affiche entre Nice et Strasbourg qui attendait les observateurs du championnat de France ce dimanche 24 novembre. Une affiche un peu décevante sur le papier, et ce ne sont pas les supporters niçois qui diront le contraire puisque l’Allianz Riviera affichait seulement 15.000 supporters dans les tribunes, alors que la capacité totale de l’enceinte azuréenne est de 30.000 places. Ce choix de DAZN fait polémique sur les réseaux sociaux et notamment sur X, où l’on se demande comment le diffuseur principal de la Ligue 1 pu choisir une telle affiche pour sa case du dimanche à 20h45.

Nice-Strasbourg, un choix incompris de DAZN

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OGC Nice (@ogcnice)

« Franchement DAZN mettre Nice-Strasbourg un dimanche soir, aucun intérêt. Jamais vu une chaîne aussi incompétente », « Nice vs Strasbourg en prime ce soir #DAZN… », « Nice - Strasbourg un dimanche soir, DAZN c’est vraiment des abrutis sérieux, et des gens continue de payer leurs abonnement c’est ridicule », « Match phare du dimanche soir en Ligue 1 stade quasiment vide pour Nice Strasbourg et vous voulez payer DAZN » ou encore « Un match de nice le dimanche soir avec un stade assez vide comme souvent. Choix étonnant de DAZN » et « DAZN et la ligue qui ont l'incroyable idée de nous mettre Nice-Strasbourg pour le match de 21h, je sais même plus quoi dire » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les internautes sont sans voix devant le choix de la chaîne anglaise.

Il faut tout de même rappeler que ce week-end, c’est BeInSports qui avait le premier choix et qui a sélectionné l’affiche Lens-OM samedi à 17 heures tandis que le PSG ou encore Monaco qui jouent en Ligue des Champions, ne pouvaient pas jouer le dimanche. Des affiches comme Lille-Rennes ou Reims-OL auraient cependant pu être choisies par DAZN, qui a fait un autre choix -très étonnant- en misant sur le match entre Nice et Strasbourg.