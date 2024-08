TV ‍: DAZN offre gratuitement 34 matchs de Ligue 1 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Très critiqué par les fans de foot en raison du tarif pratiqué pour son abonnement, DAZN a fait un premier pas vers les consommateurs en offrant gratuitement le match entre Nantes et Toulouse. Et ce n'est pas tout...

Ce week-end marque début de la saison de Ligue 1 mais plus encore que les résultats, ce qui va intéresser les fans du championnat de France sera la couverture de l’évènement sur DAZN. La plateforme de streaming anglaise n’a tout simplement pas le droit à l’erreur. Dans l’oeil du cyclone en raison du prix de son abonnement, à 29,99 euros par mois avec engagement sur un an, DAZN sait que rien ne lui sera pardonné. Déjà vivement critiquée avant même la diffusion de son premier match de Ligue 1, la plateforme de streaming anglaise a fait le choix d’offrir gratuitement aux consommateurs un match de cette première journée.

Un match de Ligue 1 offert par DAZN chaque week-end

En effet, le média Tribune Nantaise a fait savoir que le match entre Toulouse et Nantes ce dimanche serait disponible gratuitement. Une information confirmée par Arthur Perrot, journaliste spécialisé dans les droits TV pour RMC, qui a précisé qu’il faudrait simplement s’inscrire sur l’application de DAZN avec son nom, son prénom et son adresse mail pour suivre ce match gratuitement dimanche à 17 heures. Un premier geste de DAZN envers ses potentiels clients, qui a décidé d'aller plus loin dans le cadeau. Via un communiqué officiel, la chaîne a non seulement confirmé l'information pour la diffusion gratuite de Toulouse-Nantes, mais elle a également fait savoir que chaque week-end, un match sera gratuitement offert. Autrement dit, DAZN diffusera 34 matchs de Ligue 1 pour zéro euro cette saison. De quoi réconcillier la plateforme de streaming avec les fans de foot en France ?