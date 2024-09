TV ‍: DAZN le confirme, il ne fallait pas s’abonner ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Alors que DAZN avait annoncé une baisse du prix pour tenter de faire monter son nombre d’abonnés, ceux qui ont rejoint dès la première heure n'ont droit à aucun effort. Ce qui n’est pas prêt de faire remonter son capital sympathie auprès de l’opinion publique.

Déjà l’heure du premier bilan pour DAZN. La plateforme, qui a gagné les droits quasi exclusifs de diffusion de la Ligue 1 pour les cinq prochaines années (huit rencontres sur neuf en direct par week-end jusqu’en 2029), a vu son nombre d’abonnés après les trois premières journées de championnat être estimé à 150.000, bien loin de ce qu’espérait DAZN au moment d’acquérir les droits du championnat de France (1 500 000). Le montant de l’abonnement mensuel (29,99€ et 39,99€ pour la version sans engagement) a fait jaser, et un appel au boycott a été lancé par les fans de Ligue 1 sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Un coup dur pour le diffuseur, qui avait pour objectif prioritaire d’enregistrer un grand nombre d’abonnés pour poursuivre sa croissance mais les choses ne se passent pour le moment pas comme prévu, et c’est un euphémisme. Pour remédier à cela, DAZN a revu à la baisse le prix de son abonnement, mais les polémiques ne vont pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire.

Nouvelle gaffe de DAZN, les abonnés furieux

Face aux critiques qui ont déjà bien entamé son capital sympathie, la plateforme britannique a communiqué sur une promotion sur son offre mensuelle. Du 10 au 22 septembre, le prix de l’abonnement sera de 19,99€, et 29,99€ pour la version sans engagement, et DAZN avait laissé entendre que les personnes abonnées depuis le début de saison pourraient également bénéficier de cette promotion. Sur le papier seulement, car dans les faits, cela ne s’est pas exactement passé comme cela, révèle Ouest-France dans son enquête. Des supporters énervés ont fait part de leur colère sur les réseaux sociaux, après être entrés en contact avec le service communication de DAZN.

Plusieurs internautes abonnés avant la parution de l’offre temporaire ont critiqué la plateforme, puisqu’ils ne peuvent finalement pas souscrire à cette offre puisqu’ils sont déjà abonnés : «Je comprends votre inquiétude. Nous sommes vraiment désolés pour le désagrément et pour toute frustration causée. Puisque vous êtes déjà un client existant, j’ai le regret d’informer que vous n’êtes pas éligible à cette offre», a répondu DAZN à l’un d’entre eux selon le journal régional. Des messages du type «Vous êtes vraiment des voleurs. J’ai été idiot de m’abonner dès le début» ou encore «J’ai bloqué les prochains prélèvements de DAZN. Que DAZN m’attaque en justice pour non-respect de mon engagement commercial, je les attends de pied ferme» ont rapidement émergé sur X. Le divorce semble déjà consommé entre DAZN et les consommateurs de la Ligue 1.