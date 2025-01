TV ‍: DAZN est bien généreux avec la L1, Canal+ ricane

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

DAZN peine à séduire le public français malgré sa quasi exclusivité de la Ligue 1. La plateforme britannique est loin du million et demi d'abonnés pour atteindre le seuil de rentabilité. Un échec logique pour le président de Canal+ Maxime Saada.

Mercredi soir, les téléspectateurs français étaient sans doute bien plus nombreux devant les matchs de Ligue des champions sur Canal+ qu'ils ne le sont sur DAZN pour la Ligue 1 le week-end. La plateforme britannique a bien du mal à augmenter son nombre d'abonnés dans l'Hexagone. Le Netflix du Sport comme on l'a souvent surnommé n'a que 500 000 abonnés à peu près alors qu'il vise 1,5 million. Un objectif qui lui permettrait d'atteindre le seuil de rentabilité après avoir acheté les droits TV de la Ligue 1 pour 400 millions d'euros l'été dernier. Un accident industriel observé de loin par Canal+.

La Ligue 1 non-rentable, le cri d'alerte de Canal+

Privée de diffusion du championnat de France pour la première fois en 40 ans d'existence, la chaîne cryptée ne regrette pas d'avoir passé son chemin. Auditionné par le Sénat mercredi, le patron de Canal+ Maxime Saada a rappelé son opposition à la LFP accusée d'avoir maltraité sa chaine sur le précédent appel d'offres. Cependant, l'orgueil n'est pas la seule raison qui pousse le groupe dirigé par Vincent Bolloré à ignorer la Ligue 1. Selon Maxime Saada, le championnat français n'est plus rentable pour les diffuseurs.

Lors d'une intervention au Sénat ce mercredi, le président du groupe Canal+ Maxime Saada a estimé qu'il était « très compliqué » pour DAZN de rentabiliser son investissement sur les droits de la Ligue 1.



« Actuellement, c'est très compliqué pour DAZN de retrouver une équation économique avec le montant investi aujourd'hui. Je crois qu'il faut déjà remercier DAZN d'avoir consenti à investir 400 ME par saison et beIN Sports 100 ME parce que sinon... Mais je pense hélas que la situation va continuer à se dégrader. À un moment, la réalité économique s'impose à tous les acteurs, y compris DAZN. Donc je ne pense pas qu'on soit au bout de l'histoire », a t-il averti. De quoi annoncer un avenir sombre pour la Ligue 1 d'autant que Maxime Saada a prévenu : un retour de Canal+ « dépendra des conditions » donc de sa relation avec la LFP. Vincent Labrune a du pain sur la planche...