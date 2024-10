TV ‍: DAZN à 15 euros par mois, il dévoile le vrai prix

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN est parti de loin, mais fait des efforts pour séduire le public français. Cyril Linette, spécialiste du sujet et candidat à la présidence de la LFP, les invite à baisser drastiquement leur prix.

Deux mois après le début de la Ligue 1, c’est encore très tendu au niveau de la diffusion télévisuel du championnat de France. BeIN Sports ne trouve pas d’accord définitif pour signer son contrat et payer ce qu’il doit au football français pour son match par journée, ce qui provoque un réel manque à gagner pour les clubs de Ligue 1. De son côté, DAZN est bon payeur, mais peine à séduire le public français avec au départ une offre très onéreuse pour les téléspectateurs, avant de faire quelques propositions ou promotions permettant de faire doucement grimper le nombre d’abonnés. Ils seraient actuellement 500.000 selon la plate-forme britannique.

60 euros par mois pour du football, ce n'est pas possible

Mais pour atteindre le chiffre voulu de 1,5 million d’abonnés, DAZN va devoir faire un sacré effort sur le prix de son abonnement, résume Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal+ et qui demande au nouveau détenteur de faire baisser l’addition. « La grande force de Canal+, c’est qu’elle n’a pas perdu un abonné, gardant un petit bout de Ligue 1, diffusant BeIN, prenant la Ligue des Champions. Il faut donc demander à ces gens qui payent déjà 30 euros par mois pour Canal et BeIN, de mettre encore 30 euros pour avoir le reste de la Ligue 1. Ce n’est pas possible donc le prix ne peut pas être plus élevé que 15 euros, plutôt 15 que 20 euros. Avec ce prix, cela peut permettre d’aller chercher une base de fan plus jeune qui n’est pas abonnée à Canal. 30 euros + 30 euros, ce n’est pas possible. Donc le vrai prix, c’est autour de 15 euros pour DAZN », a livré celui qui était candidat à l’élection de président de la LFP, battu par Vincent Labrune.

Un constat qui démontre aussi que Canal+, même sans diffuser directement de la Ligue 1, pèse encore beaucoup dans le paysage audiovisuel du football français.