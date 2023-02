TV : Clermont - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Trois jours après avoir éliminé le PSG en Coupe de France dans un Vélodrome en fusion, l’Olympique de Marseille va devoir retomber de son petit nuage pour faire un bon résultat à Clermont en championnat.

Quelle heure pour Clermont – OM ?

Si l’objectif premier du club phocéen est maintenant d’aller au bout de la Coupe de France, l’OM ne va pas lâcher la Ligue 1 pour autant. Car même si le PSG a refait le trou en tête, Marseille n’a pas une place assurée sur le podium face à Lens, Monaco ou Rennes. Autant dire que Marseille doit prendre un maximum de points sur la pelouse du Stade Gabriel-Montpied ce samedi 11 février à 21 heures face à Clermont. Ce match sera arbitré par Ruddy Buquet.

🎙️ Pascal Gastien avant #CF63OM : "Ce qu'a fait Marseille face au PSG n'est pas une surprise. C'est une équipe qui est capable de mettre une grosse intensité et d'enchaîner les gros matchs. On sait que ça va être difficile parce qu'ils doivent gagner tous les matchs." 👊🔴🔵 pic.twitter.com/Wq6Iqs4B2v — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) February 9, 2023

Sur quelle chaîne suivre Clermont – OM ?

Comme tous les matchs du samedi soir, cette partie entre Clermont et Marseille sera diffusée sur les antennes de Canal Plus, et plus précisément sur la chaîne Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Clermont – OM :

Promu en L1 la saison passée, Clermont réalise un deuxième exercice plus que correct dans l'Élite du football français. Onzième du classement, avec 30 points en 22 journées, le CF63 dispose d’une bonne avance sur la zone rouge. Malgré des derniers matchs compliqués, avec deux nuls et une défaite contre Monaco, le club auvergnat a les cartes pour bousculer l’OM au Montpied. Même si pour ce rendez-vous, Pascal Gastien sera privé de son fils Johan, mais aussi de Gonalons ou Seidu, blessés…

La compo probable de Clermont : Diaw - Ogier, Wieteska, Caufriez - Allevinah, Khaoui, Magnin, Borges - Bela, Kyei, Cham.

Après avoir dépensé beaucoup d’énergie pour sortir le PSG de la Coupe de France en milieu de semaine, Marseille va devoir faire un bon résultat dans le Puy-de-Dôme pour faire oublier la dernière défaite en L1 contre Nice, dimanche dernier. Pour cela, Igor Tudor pourra compter sur Bailly, de retour de suspension. Par contre, Nuno Tavares sera absent.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Guendouzi, Kolasinac - Under, Vitinha, Payet.