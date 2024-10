TV ‍: Ce choix de DAZN en plein OM-PSG fait hurler

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

DAZN a diffusé son premier Classique entre l’OM et le PSG. Un dispositif spécial a été déployé pour l’occasion avec un gros avant-match et de multiples invités. Mais ce n’est pas ça qui a choqué les abonnés.

Depuis plusieurs jours, DAZN avait déployé de gros moyens de communication pour attirer le maximum de nouveaux clients à l’approche du match si attendu entre l’OM et le PSG au Vélodrome. Pour cette occasion, le diffuseur principal de la Ligue 1 avait mis les petits plats dans les grands avec un copieux avant-match durant lequel de multiples invités se sont succédés à l’antenne. Des humoristes étaient notamment de la partie, et si cela n’a pas fait l’unanimité, ce n’est pas cet aspect de la soirée qui a le plus choqué. Comme à chaque match depuis que la plateforme anglaise diffuse la Ligue 1, les publicités et l’auto-promo pour les programmes de DAZN ont été omniprésentes. Un énorme point sur lequel la chaîne doit travailler selon Sacha Nokovitch, spécialiste des médias pour le journal L’Equipe.

Trop de pubs sur DAZN pendant OM-PSG ?

« Je le répète, la dose de publicité de DAZN en avant-match et mi-temps nuit terriblement au produit. Surtout quand il s’agit d’auto-promo, surtout le soir de ta plus grosse affiche. Il faut reconnaître qu’ils ont réduit (un peu) la promo de la Fan zone. Mais beaucoup trop de pubs et mal placées pour une plateforme payante… ça gâche l’ensemble, comme cette bonne séquence dans le couloir qu’ils auraient pu faire durer plus longtemps » a regretté le journaliste du quotidien national, qui pense que DAZN peut finir par lasser tout le monde avec autant de publicités et d’auto-promo avant le match et surtout à la mi-temps.

Un constat massivement partagé par les auditeurs, qui aimeraient sans doute plus d’analyse et d’image de foot en marge de la rencontre diffusée, plutôt que de voir autant de publicité sur une chaîne payante. Un point sur lequel la chaîne devra prendre en compte l'avis de ses clients à l'avenir pour mieux coller à leurs attentes et ne pas lasser tout le monde.