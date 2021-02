TV : Canal+ sort sa nouvelle chaine Ligue 1 dès samedi !

Dans : Ligue 1.

Fort de sa razzia sur les droits TV, Canal+ bouscule forcément son organisation et lance comme cela avait été annoncé une chaîne spéciale pour la Ligue 1.

La chaine cryptée a déjà annoncé ses grilles, mais a aussi décidé de donner toute la Ligue 2 à BeIN Sports, histoire de mettre en avant son exclusivité totale sur la Ligue 1. Et à cette occasion, un autre projet de Maxime Saada va voir le jour, et ce dès ce samedi. Il s’agit d’une nouvelle chaine entièrement dédiée à la Ligue 1, et qui se nommera « Canal + Ligue 1 ». Une chaine digitale disponible donc uniquement sur MyCanal, et qui est comprise dans les abonnements au pack « sport ».

La première rencontre diffusée sera donc celle entre le PSG et Nice, et permettra aux fans de football et de Ligue 1 de suivre sur leurs appareils numériques tous les matchs de chaque journée. Chaque rencontre des multiplex sera même donnée en différée pour les passionnés qui ont suivi eux, le même multiplex en direct. Enfin les contenus de type reportage et émission seront eux aussi disponible pour une chaine qui ne manquera pas d’être alimentée jusqu’à la fin de la saison au minimum.