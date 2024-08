TV ‍: Canal+ recrute le roi du clash pour relancer le CFC

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ n'ayant aucun match de Ligue 1, le Canal Football Club a pris un bon coup de vieux. Pour remettre un peu de piment dans son talk-show, la chaîne cryptée a décidé de recruter Bertrand Latour.

Le mercato des médias est relativement calme dans le secteur du football, seul le transfert de Margot Dumont de Beinsports à Canal+ ayant été enregistré, alors que la chaîne du groupe Bolloré va diffuser la totalité des matches des coupes européennes. Mais, c'est cette fois pour le Canal Football Club, qui pendant longtemps a été l'émission vedette de C+ le dimanche soir avant de connaître un petit coup de moins bien, que le groupe Bolloré a décidé d'aller chercher un journaliste à même de ramener un peu de mordant au sein de l'équipe d'Hervé Mathoux. En effet, L'Equipe confirme que Bertrand Latour va rejoindre le CFC à la rentrée et donc il quittera son poste sur la chaîne du média sportif.

Bertrand Latour rejoint Canal+

Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bertrand Latour, ce dernier a tout de même une qualité, ce de ne pas se dégonfler face à ses interlocuteurs, que ce soit Didier Deschamps ou des joueurs. Cela lui a valu parfois des critiques très violentes sur les réseaux sociaux, mais c'est notamment pour ce franc-parler que Canal+ a décidé de le faire venir de la chaîne L'Equipe. Dans le passé, le CFC comptait sur Pierre Ménès pour tenir ce rôle, mais on le sait, ce dernier a connu des soucis et a finalement quitté le Canal Football Club. Depuis cette date, l'émission ronronnait un peu, mais en s'offrant Bertrand Latour, il est clair que l'émission phare du football sur C+ va retrouver des couleurs et faire de nouveau le buzz. C'est clairement le but de la venue de notre confrère, lequel n'a pas l'intention de changer le style de ses interventions.