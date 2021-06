TV : Canal+ préfère BeIN à DAZN et le dit

Dans : Ligue 1.

Alors que l’assemblée générale de la LFP a tranché par rapport au futur format de la Ligue 1, aucune annonce n’a été faite autour des Droits TV de la prochaine saison…

Les dirigeants de la Ligue se projettent déjà sur l’exercice 2022-2023, avec le passage à 18 clubs en Ligue 1. Une révolution votée et majoritairement validée par les dirigeants de la Ligue ce jeudi. Par contre, pour savoir sur quelles chaînes seront retransmis les matchs à la rentrée, il n’y a plus personne… Ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle. Malgré tout, les discussions se poursuivent entre les diffuseurs potentiels et la Ligue. Puisque Canal+ était notamment présent lors de l’AG de la LFP.

En visio, Maxime Saada a effectivement parlé pendant une heure de sa vision du championnat de France. En préambule, il a refusé d’être le donneur de leçons : « Je n'ai aucune leçon à donner à personne. Vous êtes tous des chefs d'entreprises. Des présidents. C'est assez compliqué comme ça ». Ce qui ne l’a pas empêché d’être cash sur sa « vision du marché », comme l’explique RMC. Ces derniers temps, le football français a perdu du terrain sur la F1 ou la Moto GP, et sa L1 n’est plus aussi attractive que cela. Ce n’est pas pour autant que Canal veut lâcher son championnat.

Canal+ va attendre avant d’agir

Dans une opération séduction, Saada a d’ailleurs bien fait comprendre que la chaîne cryptée reste la meilleure solution dans la course aux Droits TV sur la période 2021-2024. Parmi les cinq propositions données par le président de la Quatre, Canal a clairement fait comprendre la nécessité d’un deuxième acteur TV. Exit donc la production de 100 % des matchs du championnat, comme cela était le cas depuis la chute de Mediapro en début d’année. La saison prochaine, Canal ne voudra diffuser que les deux meilleures affiches de chaque journée.

Pour le reste, Saada a évoqué DAZN ou beIN Sports, son partenaire privilégié. D’ailleurs, le binôme Canal - beIN est « jugé le moins risqué avec une intégralité du montant garanti par des acteurs historiques, avec du variable additionnel en cas de bonne performance ». Sauf que pour l’instant, aucun accord n’a été passé entre un média et la LFP… Et ce n’est pas pour tout de suite, sachant que C+ va attendre encore quelques jours et la décision de l'autorité de la concurrence pour passer à l’action. Autant dire que le flou règne encore autour des Droits TV de la L1, surtout que beIN n’a pas encore pris position pour diffuser les huit autres matchs de la Ligue 1, plus la L2...