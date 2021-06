Officiel : L1 à 18 clubs, c’est oui à 97 %

Dans : Ligue 1.

L’assemblée générale de la LFP a adopté à 97 % le passage de la Ligue 1 à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024.

« A l’issue de la saison 2022/2023, le changement de format sera opéré par 4 descentes de Ligue 1 et 2 montées en Ligue 2. Afin de maintenir le nombre de 20 clubs en Ligue 2, 4 descentes de Ligue 2 et 2 montées de National seront également effectuées au terme de la saison 2022/2023 », a fait savoir la Ligue, qui maintiendra ensuite le système de deux montées/descentes et un barrage entre la L1 et la Ligue 2 à l’avenir. Ensuite, viendra le temps de la réflexion pour la Ligue 2, qui pourrait elle aussi perdre deux éléments et passer à 18 clubs, pour resserrer le niveau. « C’est une très bonne décision qui montre l’unité des acteurs du football français. Elle permet surtout de créer les conditions d’un plan de réforme ambitieux pour le futur », a livré le président de la LFP Vincent Labrune, plutôt satisfait de voir que cette réforme était adoptée quasiment à l’unanimité.