Dans : Ligue 1.

Alors que Canal+ négocie actuellement avec la LFP pour les Droits TV de la Ligue 1 sur la période 2021-2024, la chaîne cryptée vient d’apprendre une mauvaise nouvelle. En effet, selon Libération, C+ a perdu un premier procès face à la Ligue : celui autour de la crise des Gilets Jaunes. Suite à ce revers judiciaire, Canal doit verser, auprès de la LFP, une amende de 10 000 euros de dommages et intérêts, plus 50 000 euros de remboursement de frais de justice. Déboutée par le Tribunal de commerce de Paris le 1er juin dernier, la Quatre a « dénigré » la Ligue dans ce litige.

Pour rappel, lors de la saison 2018-2019, la crise des Gilets Jaunes avait provoqué le report de matchs de L1 et de Coupe de la Ligue. Des changements de programme en cascade qui n’avaient pas plu à Canal, qui avait alors attaqué la LFP devant la justice. Pour rien au final, puisque c’est C+ qui va donner de l’argent à la Ligue. De quoi changer des choses en vue des négociations pour les Droits TV des prochaines saisons ? Réponse dans les jours à venir, mais la bataille entre Maxime Saada et Vincent Labrune, les présidents des deux entités, s’annonce rude. Même si les deux hommes ont promis de faire la part des choses entre les attaques en justice, et les discussions des Droits TV.