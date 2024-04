Raymond Domenech en danger et bientôt viré ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs professionnels français, Raymond Domenech est très contesté. Elu triomphalement en 2021, une fronde menée par Claude Le Roy veut le faire tomber.

Sortie de piste définitive pour Raymond Domenech au sein du football français ? L'ancien entraîneur et sélectionneur a toujours son mot à dire concernant ses confrères français. C'est vrai dans L'Equipe du soir sur la chaîne L'Equipe, ça l'est encore plus comme président de l'Unecatef. Domenech est président du syndicat des entraîneurs professionnels français depuis 2021, ayant été élu à l'unanimité à l'époque. Malheureusement, selon les informations de L'Equipe, sa cote de popularité a sérieusement chuté trois ans après. Si bien qu'il risque de laisser son poste le 6 mai prochain à l'issue de l'assemblée générale de l'Unecatef.

Le Roy mène la fronde anti-Domenech

L'Equipe relate un climat tendu au sein du syndicat et une défiance de plus en plus prononcée envers son président. Raymond Domenech est menacé par une liste d'opposition menée par Claude Le Roy, assisté de Jacky Bonnevay et Philippe Montanier. Ces trois hommes reprochent à Domenech « d'avoir cadenassé le syndicat et de prendre les décisions sans suffisamment de concertation ». Le principal intéressé conteste et met en avant le manque d'investissement personnel de ses opposants au sein du comité directeur de l'Unecatef.

🔴Le 6 mai prochain se tiendra l'𝕬𝖘𝖘𝖊𝖒𝖇𝖑é𝖊 𝕲é𝖓é𝖗𝖆𝖑𝖊 élective de l'Unecatef.



✅Les membres du Comité Directeur sont élus pour une durée de 4 ans, au scrutin secret par l’Assemblée

Générale#unecatef #entraîneurs #élections #assembléegénéraleelective pic.twitter.com/22WgFpMDEn — UNECATEF (@UNECATEF) April 18, 2024

C'est maintenant les adhérents du syndicat qui trancheront entre les deux candidats à la présidence, Raymond Domenech et Claude Le Roy. Le vote des 673 membres de l'Unecatef a démarré. Cela permettra de constituer le nouveau comité directeur pour le 6 mai et ainsi désigner le président du syndicat. Ce vote ne mettra peut-être pas fin aux problèmes puisque une possible scission de l'Unecatef est déjà évoquée par certaines sources internes, comme cela avait été le cas pour le syndicat des clubs en 2015. Le nouveau syndicat Première Ligue avait été créé par la plupart des clubs de Ligue 1 de l'époque.