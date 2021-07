TV : Canal déchire son contrat, BeInSport seul au monde !

Dans : Ligue 1.

Dans l'incroyable bataille entre la LFP, Beinsports et Canal+, la chaîne du groupe Bolloré aurait décidé de définitivement couper les ponts avec la Ligue 1 en déchirant son contrat.

Alors que le Trophée des champions entre Lille et le PSG sera officiellement diffusé le week-end prochain par Amazon Prime, le flou est encore total concernant les deux matchs par journée de Ligue 1 alors que le championnat reprend dans dix jours. La confusion est même totale dans le dossier des droits TV pour le lot 3. Un lot de deux matchs (samedi 21h et dimanche 17h) que BeInSports, qui a un contrat avec la LFP, et Canal+ ne veulent pas diffuser en raison du tarif désormais en cours, à savoir 332 millions par saison jusqu’en 2024, alors qu'Amazon a payé moins pour le reste des rencontres de L1. Tandis que la chaîne qatarie a attaqué la Ligue de Football Professionnel, et que l’inverse s’est également produit, Canal+, qui était désormais en charge de diffuser les deux rencontres par journée de Ligue 1, ne le fera pas.

Ce mercredi, le quotidien économique Les Echos annonce que du côté de Maxime Saada, on a voulu prouver qu’il était hors de question de voir la Ligue 1 sur Canal+ cette saison et les saisons qui suivent. En effet, la chaîne historique du football aurait tout simplement résilié le contrat avec BeInSports. Pour cela, C+ affirme que si le média dirigée par Nasser Al-Khelaifi a bien attaqué la LFP comme l’exigeait le contrat signé entre les deux groupes, cela n’a été fait que « sous la contrainte » et pas du tout de manière solidaire. Et en déchirant de manière unilatérale le contrat, Canal+ place BeInSports dans une très mauvaise situation, tout en coupant totalement les ponts avec le football français. On ne sait donc pas encore qui donnera en direct le match Troyes-PSG le samedi 7 août à 21 et l'affiche Metz-LOSC du dimanche 8 août à 17h. Deux rencontres qui sur le site de la LFP sont toujours annoncées comme étant diffusées par Canal+.