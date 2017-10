TV : Canal+ bat un record grâce à PSG-Bordeaux

Dans : Ligue 1, Bordeaux, PSG.

Samedi après-midi, Canal+ diffusait à partir de 17h le match au sommet de la 8e journée de championnat entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. Et si la rencontre a été spectaculaire avec une victoire finale 6 à 2 pour Neymar et ses coéquipiers, l'audience est également très impressionnante pour un match donné le samedi. La chaîne cryptée a en effet réalisé une audience de 1,26 million de téléspectateurs et 42,3% de parts d'audience chez les abonnés, ce qui est un record pour Canal+ à l'occasion des matches du samedi après-midi depuis près de 10 ans.