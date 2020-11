TV : Canal + à la fête, 91 % des Français veulent éjecter Mediapro

Dans : Ligue 1.

Détenteur de la majorité des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2020-2024, Mediapro est dans une situation extrêmement délicate.

Et pour cause, le groupe sino-espagnol n’a pas honoré ses engagements financiers au mois d’octobre. Selon toute vraisemblance, Jaume Roures snobera également le paiement prévu début décembre, ce qui va automatiquement placer les clubs en grande difficulté économique. De son côté, la LFP remue ciel et terre afin de trouver une solution. Des discussions ont d’ores et déjà été engagées avec Canal +, et le diffuseur historique du football français s’est dit prêt à prendre le relai en rachetant l’intégralité des droits de la Ligue 1 pour une somme avoisinant les 700 ME.

Toutefois, le journal L’Equipe indiquait ce jeudi dans ses colonnes que Mediapro n'a aucunement l’intention de céder les droits et de voir Téléfoot cesser de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2. Le patron catalan de Mediapro, Jaume Roures, souhaite toujours négocier à la baisse le montant des droits télévisuels uniquement pour la saison en cours. Et dans l’attente d’un premier rapport du conciliateur nommé par le tribunal de commerce de Nanterre, qui devrait être rendu dans le courant du mois de décembre, la situation est figée.

Une situation qui agace au plus haut point les consommateurs, qui ont le sentiment d’être oubliés dans cette histoire alors que de nombreux abonnés de Téléfoot se sentent floués, eux qui paient leur abonnement mais qui constatent que Mediapro n’honore pas ses traites auprès de la LFP. C’est ainsi que selon une grande consultation lancée par L’Equipe, plus de 90 % des Français interrogés souhaitent que Canal + soit le seul et unique diffuseur de la Ligue 1 à compter du début de l’année 2021. Un sondage terrible pour Mediapro et pour la chaîne Téléfoot, dont le nombre d’abonnés n’est pas prêt de décoller.