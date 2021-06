TV : BeInSports et Canal+, accord pour sauver la Ligue 1 ?

Dans : Ligue 1.

Les clubs de Ligue 1 sont probablement à la veille d'une bonne nouvelle puisque la LFP pourrait valider vendredi un accord avec Canal+ et BeInSports pour la diffusion des matchs pour les trois prochaines saisons.

Après le naufrage Mediapro, les dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 étaient mis sous une pression énorme puisqu’à ce jour il n’y aucun diffuseur officiel pour la totalité des matchs de ces deux championnats la saison prochaine. De quoi suer à grosses gouttes au moment même où les caisses sont vides et où certaines équipes redoutent plus que tout le prochain passage devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Mais les choses pourraient rapidement évoluer dans le bon sens puisque l’Equipe annonce que BeInSports a finalement décidé de faire un effort financier et de rejoindre Canal+ dans une offre susceptible d’être acceptée dès vendredi par la Ligue de Football Professionnel

Exit la chaîne de la LFP, dans cet accord, Canal+ aura bien ses deux matchs de Ligue 1 le samedi après-midi et le dimanche soir, tandis que le reste des autres rencontres sera diffusé par une chaîne créée par BeInSports, mais financée à la fois par la chaîne qatarie et par C+. Ce deal, bien engagé, pourrait permettre à la Ligue d’empocher 600 millions d’euros plus des bonus qui augmenteront sur les trois ans de ce contrat. Les négociations ont été d’autant plus intenses, que Canal+ est toujours en procès avec la Ligue de Football Professionnel, notamment devant l’autorité de concurrence qui a été saisie par la chaîne du groupe Bolloré, laquelle accuse la LFP d’abuser de sa position dominante. Une décision est attendue vendredi…tout comme la possible officialisation de l’accord entre les clubs, Canal+ et BeInsports. L’heure de la grande réconciliation avec les dirigeants des clubs de L1 et L2 est arrivée.