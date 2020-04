TV : BeInSports dit adieu à la Ligue 1 les larmes aux yeux

Dans : Ligue 1.

Dans son allocution très attendue de mardi après-midi, Edouard Philippe a douché le foot français en annonçant la fin de la saison de Ligue 1.

Un véritable coup dur pour les présidents de clubs, qui militaient activement pour une reprise des compétitions dès le mois de juin afin de percevoir le dernier versement des droits télévisuels en fin de saison. Finalement, il n’en sera rien et cela risque de faire pleurer dans les chaumières. Au sein des clubs bien évidemment… mais également chez les diffuseurs, le football étant tout simplement le spectacle vivant le plus suivi de France. La décision d’Edouard Philippe a pris une dramaturgie particulière chez BeInSports puisque la chaîne qatarie ne diffusera plus la Ligue 1 la saison prochaine.

L’émotion était donc vive pour les journalistes historiques de la chaîne dont Margot Dumont fait partie. « La L1 sur BeInSports a donc pris fin à Rennes avec l’annonce du temps additionnel avant les dernières interviews. Drôle de sentiment d’avoir clos le chapitre Ligue 1 sur notre antenne. Ce n’est qu’un au revoir et la joie de vs avoir accompagné sur les 8 dernières saisons est grande. Merci » a publié la journaliste. L’émotion était également palpable chez John Ferreira, autre homme de terrain historique de la chaîne. « Bizarre de se dire que c’était une dernière le 7 mars dernier... à Dijon contre Toulouse (28e journée) 8 belles années de Ligue1 sur BeInSports qui se terminent de cette manière. Dommage. Mais la santé reste le plus important. Prenez soin de vous ». Enfin, le consultant Brahim Thiam était également très ému après cette annonce. « C'est donc officiel… terminé le foot et la Ligue 1 pour cette saison mais il y a des priorités. Je vous remercie d'avoir été toujours présents et de partager cette passion qui ns anime. Restons soudés ». Reste maintenant à voir si certains de ces journalistes ou consultants rebondiront sur l’antenne de Mediapro la saison prochaine, le prochain diffuseur de la Ligue 1 étant actuellement en train de composer son équipe.

