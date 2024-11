TV ‍: BeIN Sports réalise un joli coup avec le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'affiche entre le PSG et Monaco a été déplacée en Ligue 1 pour faire de la place au trophée des champions. Cela permet à BeIN Sports de réaliser un coup double.

Diffuseur d’un seul match par journée, BeIN Sports a forcément un peu de mal à se faire sa place alors que DAZN a récupéré toutes les autres rencontres, et souvent les belles affiches comme le récent OM-PSG ou le derby OL-ASSE. Néanmoins, le calendrier du mois prochain a laissé une belle opportunité inattendue à la chaine qatarie, qui s’est précipitée pour la saisir. En effet, le match de Ligue 1 entre Monaco et le PSG devait être diffusée dans le week-end du 4 et 5 janvier 2025, et être l’affiche de la journée sur DAZN.

Mais en raison de la programmation de cette même rencontre au Qatar pour le Trophée des Champions, le match a été déplacé au mercredi 18 décembre 2024 à 21h00. Un changement de programme qui permet à BeIN Sport de récupérer la rencontre du PSG en Ligue 1, ce qui n’est pas si fréquent. Et en plus pour une belle affiche qui permettra à la chaine sportive de présenter deux fois en quelques jours le club parisien, puisqu’il y aura le match des 32e de finale de la Coupe de France programmé le week-end du 21 décembre. Un calendrier musclé mais qui va permettre à Paris comme à Monaco d’avoir ensuite un peu de temps libre au début du mois de janvier pour pouvoir s’affronter pour le premier trophée de la saison, entre le 1er et le 2e du dernier championnat.