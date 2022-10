TV : Amazon Prime fait une offre généreuse pendant le Mondial

Dans : Ligue 1.

Principal diffuseur de la Ligue 1 depuis la saison dernière, Amazon Prime Vidéo a décidé de faire un joli geste envers ses abonnés pendant la Coupe du Monde 2022.

Ce jeudi, les abonnés au Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Vidéo ont reçu une bonne nouvelle. Puisque pendant la prochaine Coupe du Monde, qui se disputera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochains, leur compte ne sera pas débité par le géant de l’e-commerce. En effet, entre le 23 novembre inclus et le 22 décembre inclus, le prix de l’abonnement mensuel sera de zéro euro, alors qu’il est habituellement de 12,99 euros par mois. Une faveur qui ne durera qu’un mois, vu qu’à partir du 23 décembre inclus, le prix redeviendra normal. Logique quand on sait que le championnat de France reprendra pendant la période des fêtes cette année, avec une journée prévue le 28 décembre, entre Noël et le Jour de l’An.

Amazon avait déjà fait un cadeau pendant la trêve

Avec ce joli geste, qu’Amazon avait déjà fait pendant la trêve estivale, une autre période sans match, le diffuseur principal de la L1 cherche donc à fidéliser au maximum ses clients. Ce qui est quand même une très bonne chose, alors que la question autour des audiences du championnat de France commence à faire débat autour de la L1. Quoi qu’il en soit, tout cela prouve qu’Amazon veut s’inscrire sur la durée avec la LFP, au contraire de Canal+, qui cherche à dévaloriser volontairement ou pas le championnat de France en mettant ses deux matchs sur des chaînes secondaires, et non plus sur son canal principal… Avec Prime Vidéo, les acteurs de la L1 savent au moins que leur championnat est valorisé.