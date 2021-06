TV : Amazon prêt à envoyer 300 ME sur la Ligue 1 ?

Dans : Ligue 1.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe informe que la LFP devrait accorder les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2021-2024 à Canal + et BeInSports.

En effet, le deal aurait été conclu cette semaine pour environ 600 ME + 50 ME de bonus. Grâce à cet accord, Canal + diffuserait comme il le souhaitait le match du samedi à 17 heures ainsi que le match du dimanche soir et BeInSports le reste. Mais à en croire les informations livrées par Les Echos, un énième rebondissement dans le dossier des droits TV de la Ligue 1 n’est pas à exclure. Et pour cause, le géant du numérique Amazon serait à l’affût, prêt à envoyer 300 ME sur la table pour récupérer les droits télévisuels laissés vacants par Mediapro, soit 80 % de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

« Si l'offre Amazon se concrétisait, la LFP pourrait faire entrer l'américain en espérant conserver les 330 millions d'euros du lot de BeIN exploité par Canal+ et les 50 millions que Free paye pour retransmettre des extraits de matchs en léger différé en numérique » détaille le média avant de poursuivre. « Amazon n'a pas souhaité commenter. Son patron des sports, Alex Green, a insisté ces derniers temps dans la presse française sur le fait qu'un tel investissement n'était pas essentiel pour sa société ». Reste que la volonté d’Amazon est très clairement de prendre de l’épaisseur dans le monde des droits télévisuels sportifs. Depuis près de deux semaines, les abonnés d’Amazon Prime peuvent regarder la « night session » de Roland Garros tous les soirs. Et le constat globalement effectué est que le traitement éditorial est très bon, tout autant que la qualité des images et la réalisation dans son ensemble. De quoi faire trembler BeInSports et Canal + ? Quoi qu’il en soit, cette journée de vendredi sera décisive.