TV : Amazon dévoile ses tarifs, mauvaise surprise

Dans : Ligue 1.

Amazon a dévoilé le prix de l'abonnement pour sa chaîne qui diffusera 80% de la Ligue 1, et c'est plutôt une mauvaise surprise pour les téléspectateurs puisqu'il faudra payer 13 euros en plus de l'abonnement Prime.

Dans un communiqué, Amazon France a officialisé ce mardi son offre pour la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, et pour les amateurs de football qui s'enflammaient c'est un peu la douche froide. Alors que certains rêvaient de voir le géant américain intégrer le championnat français dans son tarif de base, à savoir 5,99 euros par mois ou 49 euros par an, le retour sur terre est brutal. En effet, s’il faudra bien payer l’abonnement Prime, il faudra ajouter à cela la somme de 12,99 euros par mois pour suivre 80% de la Ligue 1, car deux matchs seront diffusés sur une autre chaîne encore à connaître, mais qui ne sera pas gratuite. Globalement, le prix sera donc de 19 euros par mois, mais pas pour la totalité du championnat, et sans la Ligue des champions contrairement à Mediapro.

« Le premier match diffusé sur Prime Video sera le Trophée des Champions, une rencontre opposant le Paris Saint-Germain et le Lille OSC à Tel Aviv le 1er août, disponible sans frais supplémentaires pour tous les membres Prime en France. Les membres Prime auront aussi accès, sans coûts additionnels au magazine de 75 minutes présentant le meilleur des matchs du week-end et proposant des analyses en plateau avant la grande affiche du dimanche soir », précise Amazon, qui annonce que le match du dimanche reviendra à 20h45.

Concernant la Ligue 2, le multiplex sera diffusé gratuitement sur la chaîne L’Equipe, Amazon ayant clairement besoin d’un délai supplémentaire pour mettre en place son dispositif technique. Enfin, on connaît déjà les noms de quelques journalistes d'Amazon Prime Vidéo Football, le site d’e-commerce annonce que Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Smaïl Bouabdellah, et Julien Brun seront de la partie, le même quatuor qui avait était choisi il y a un an par Médiapro.