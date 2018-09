Noël avant l’heure, Toulouse offre trois buts et trois points à l’ASSE

Dans : Ligue 1, ASSE, TFC.

Match surprenant au Stadium, où les Verts n’ont eu qu’à profiter des offrandes plus incroyables les unes que les autres pour s’imposer 1-3 à Toulouse.

Cela commençait fort avec une bourde de Julien, qui laissait filer un ballon sous son pied, et permettait à Diony de battre Reynet (0-1, 23e). Toulouse réagissait sur un coup de patte magique de Gradel, qui enroulait un ballon dans la lucarne (1-1, 63e), mais le but de l’Ivoirien était anéanti en quelques minutes.

Sur un contrôle raté devant sa défense, Sangaré offrait le ballon devant le but à Cabella, qui ne se faisait pas prier (1-2, 66e). Ensuite, sur un ballon en profondeur de Selnaes, Salibur profitait d’une mésentente entre Reynet et sa défense pour marquer du bout du pied (1-3, 75e). Malgré la réduction du score de Durmaz (2-3, 78e), Sainté tenait sa victoire à l’extérieur et sa série positive qui lui permet de se replacer provisoirement sur le podium.