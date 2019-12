TV : 25 € pour la L1, et les Français osent se plaindre

Dans : Ligue 1.

Cette semaine, Mediapro a indiqué via son président que le tarif mensuel de l’abonnement à la chaîne, qui diffusera 80 % des matchs de L1 la saison prochaine, sera d’environ 25 €.

Un tarif bien élevé aux yeux de nombreux fans du championnat de France, qui suivent actuellement les péripéties de leurs clubs favoris sur les antennes de Canal Plus et de beIN SPORTS. Mais en réalité, ce tarif de 25 euros par mois, c’est cadeau selon Willy Sagnol. En effet, l’ancien défenseur droit de l’Equipe de France a défendu une position étonnante sur l’antenne de RMC en indiquant notamment qu’en comparaison avec le théâtre ou l’opéra, la Ligue 1 restait peu chère. Drôle d’argument qui ne risque pas de faire mouche auprès de grand monde…

« Celui qui n’est pas content (du prix de la Ligue 1), il va en Angleterre et il aura la Premier League et le cinéma pour 180 pounds par mois ! La vie a fait que je me suis marié avec une Anglaise qui regarde la télé anglaise, et si tu veux avoir les mêmes droits, ça te coûte 8 fois plus mais en France, on est encore en train de se plaindre ! Si tu ne veux pas payer 25 euros, et bien tu ne paies pas 25 euros ! A ce prix-là, si tu ne regardes qu’un seul match par semaine, le match te revient à 6 euros. Tu vas au théâtre, tu vas payer 50 ou 60 euros. Et si tu vas à l’Opéra, tu vas payer 100 euros. A un moment donné, tu ne vas quand même pas demander à vouloir regarder le foot gratuitement quand même. C’est 6 euros par week-end ! » a souligné Willy Sagnol, qui n’hésitera donc pas une seconde au moment de souscrire son abonnement pour visionner Mediapro.