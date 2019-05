Trophées UNFP : Christophe Galtier meilleur entraîneur de la saison !

Dans : Ligue 1, LOSC.

Après le Portugal (Leonardo Jardim, AS Monaco) et l’Espagne (Unai Emery, Paris SG), la France retrouve les sommets pour le titre de meilleur entraîneur de la saison. En effet, Christophe Galtier vient de gagner pour la deuxième fois de sa carrière, après 2013, ce sacre. Un parfait honneur qui récompense la très belle saison des Dogues, dauphins du PSG et qualifiés pour la Ligue des Champions. Le coach du club nordiste devance donc Tuchel (PSG), Genesio (OL), Guion (Reims) et Laurey (Strasbourg).