Toulouse en vente, l'info surprise

Séduisant promu de la Ligue 1 la saison dernière, Toulouse a frappé fort pour son retour dans l'élite en remportant la Coupe de France. Néanmoins, les dirigeants envisagent déjà de vendre le club.

En 2020, alors que Toulouse connaît une descente en Ligue 2 après voir si souvent flirté avec la relégation, le club est racheté par RedBird Capital Partners. Un fonds d'investissement valorisé à plus de 3 milliards de dollars. La société de gestion de placements était surtout implantée dans la Ligue majeure de baseball (MLB) et voulait étendre son marché avec le football européen. Seulement trois ans plus tard, alors que le club de la ville rose a brillamment remporté la Coupe de France, Bloomberg avance que les Américains veulent vendre le Téfécé. RedBird possède déjà l'AC Milan à 99,3 % et a des parts dans Liverpool. Toulouse n'est peut-être plus à la hauteur des ambitions de l'entreprise new-yorkaise qui envisage de se séparer du club de l'Occitanie.