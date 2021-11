Téléfoot fait faillite, le Titanic de la Ligue 1 a coulé

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Un an presque jour pour jour après avoir annoncé qu'elle ne pouvait plus payer les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro France a été placé en liquidation judiciaire, la chaîne Téléfoot est définitivement morte.

RIP Téléfoot ! Non pas que TF1 cesse de diffuser son rendez-vous dominical, mais en acceptant de céder l’usage de son nom à l’éphémère chaîne du groupe Mediapro, la Une doit assumer symboliquement la proximité avec le fiasco qui s’est déroulé dans le paysage médiatique français. Il y a un an, la chaîne Téléfoot était lancée en plein été afin de diffuser le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2, le groupe espagnol de Jaume Roures ayant dépensé une montagne d’argent afin de s’offrir les droits TV du football professionnel français. Mais le rêve de la LFP et des dirigeants des clubs tournait rapidement au cauchemar, puisque Téléfoot ne parvenait pas à payer la deuxième échéance de son contrat. On connaît la suite, puisque finalement, et après un deal rondement mené par Vincent Labrune et Maxime Saada, Canal+ récupérait les droits afin diffuser la deuxième partie de la saison 2020-2021, tandis que Mediapro fermait Téléfoot, laissant des journalistes et des techniciens sur le carreau.

Téléfoot, le plus grand fiasco de l'histoire du foot à la télé !

Depuis, c’est Amazon qui s’est offert l’essentiel du gâteau des droits TV de la Ligue 1, provoquant la colère de Canal+, mais cette fois le géant américain tient ses engagements financiers. Concernant Mediapro France, l’aventure s’est définitivement terminée il y a quelques jours révèle le magazine économique Capital. En effet, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de Mediapro Sport France, qui diffusait Téléfoot. Il restait encore 57 salariés au sein de l’entreprise, ils ont évidemment été tous licenciés, en « bénéficiant » d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Selon Capital, Mediapro Sport France affichait un passif de 11,4 millions d’euros, une somme que le directeur général de la société a justifié en évoquant le covid, la concurrence de Canal+ et le piratage. Si Téléfoot avait fait 104ME d’euros de chiffre d’affaires durant sa brève existence, il faut mettre cela en face des 814 millions d’euros promis chaque année à la LFP pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Précision d’importance, si Jaume Roures a donc laissé couler Mediapro France, la société Mediapro existe toujours en Espagne, même si là aussi elle traverse des moments délicats sur le plan financier, au point d’envisager une recapitalisation.

La fin de Téléfoot avec les larmes d'Anne-Laure Bonnet pic.twitter.com/lgOdgwq3hj — Julien Pernici (@JulienPernici) February 7, 2021

Le 7 février dernier, après la diffusion du match OM-PSG au Vélodrome, Téléfoot avait cessé sa diffusion à précisément 23h47 après un message d'Anne-Laure Bonnet en larmes au moment de rendre l'antenne. Depuis, de nombreux journalistes et consultants de la chaîne ont retrouvé un boulot chez Prime Vidéo, même si forcément cela n'a pas été le cas cas de tous, car dans le même temps Canal+ a également taillé dans ses effectifs suite à la perte de la Ligue 1.