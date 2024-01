TdC ‍: A quelle heure et sur quelle chaine voir PSG-Toulouse ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Affiche inhabituelle ce mercredi 3 janvier 2024 pour le Trophée des Champions. Tout d’abord, le match devait avoir lieu l’été dernier en Asie, mais la rencontre a été annulée par l’organisme qui était chargé d’accueillir ce premier trophée de la saison. Le match entre le champion de France, le PSG, et le vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, aura donc lieu pour lancer l’année 2024 dans l’hexagone. Le stade du Parc des Princes a été choisi, non sans créer des polémiques, puisqu'il s'agit du stade du club de la capitale.

Amazon Prime diffusera la rencontre

En attendant, le match aura lieu ce mercredi 3 janvier et ce sera à 20h45. Un match diffusé par Amazon Prime, diffuseur principal de la Ligue 1. La rencontre sera commentée par Julien Brun et Jérome Alonzo avec David Aiello en homme de terrain. La soirée sera animée par Thibault Le Rol, Dominique Arribagé et Adil Rami en plateau.

🤩 Quoi de mieux que de commencer l’année par une finale !



🔥 Retrouvez demain dès 20h15 l’affiche du Trophée des Champions entre le @PSG_inside et le @ToulouseFC, en direct et en exclusivité sur Prime ! pic.twitter.com/8f9SjWU9Ok — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 2, 2024

Pour cette rencontre, le PSG pourra en tout cas compter sur un effectif quasiment au complet, surtout qu’un accord a été trouvé avec le Maroc pour permettre à Achraf Hakimi de disputer un dernier match avant de s’envoler à la Coupe d’Afrique des Nations.