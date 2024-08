Smail Bouabdellah sur DAZN, on prend les mêmes et on recommence

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, DAZN commence à dévoiler ses commentateurs. Après Julien Brun, c'est Smail Bouabdellah qui rejoint la chaîne qui diffusera huit des neuf matchs de chaque journée de Championnat.

Les délais entre l'officialisation de l'accord entre la Ligue de Football Professionnel et DAZN étant brefs, c'est dans l'urgence que le média anglais met en place ses équipes chargées du contenu éditorial de la chaîne qui diffusera l'essentiel des matchs du championnat de Ligue 1. Mercredi soir, on a appris que Julien Brun rejoignait DAZN, le journaliste étant même au micro pour commenter la rencontre amicale entre Getafe et Saint-Etienne que la chaîne sportive diffusait. Et ce n'est pas réellement une surprise, moins de 24 heures plus tard, L'Equipe confirmait également la venue de Smail Bouabdellah, passé comme son confrère par l'éphémère Téléfoot version Mediapro, puis par Prime Vidéo, mais également par Beinsports et la chaîne L'Equipe, ou bien encore sur M6 lors du dernier Euro.

Smail Bouabdellah au micro pour le premier match de la saison de L1

Le quotidien sportif précise même que le journaliste de 41 ans sera aux commentaires du tout premier match diffusé par DAZN lors de cette saison 2024-2025, à savoir celle entre Le Havre et le Paris Saint-Germain programmée le vendredi 16 août à 20h45. Tout cela n'est évidemment pas une énorme surprise, car la chaîne qui a dépensé 400 millions d'euros par an pour s'offrir l'essentiel des droits de diffusion de la Ligue 1 doit s'appuyer sur des gens qui ont fait leurs preuves. Et c'est clairement le cas avec Julien Brun et Smail Bouabdellah. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant de voir arriver rapidement d'autres anciens de Téléfoot et Prime Vidéo pour compléter l'équipe de DAZN.