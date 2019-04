L1 : Guingamp a alerté la LFP, enquête sur Caen-Angers !

Dans : Ligue 1, SCO, SMC, EAG.

On l'a appris ce mardi, la Ligue de Football Professionnel a été a informé en fin de semaine par Bertrand Desplat que des rumeurs circulaient chez ses joueurs qu'un arrangement aurait été pris entre des footballeurs de Caen et Angers pour s'entendre sur le résultat du match...finalement gagné logiquement par le SCO.

Sur le site de L'Equipe, le président guingampais confirme son action. « Mon joueur m'a dit des choses qui m'ont paru étranges donc j'ai alerté la Ligue, l'autorité de tutelle dont un des rôles et de s'assurer de l'équité sportive, et en particulier en cette fin de saison. J'ai été respectueux des institutions et je pense que tous les présidents devraient le faire. Je n'ai dénoncé personne, je n'ai accusé personne. Je répondrai aux questions de la commission car j'ai vu qu'un enquêteur avait été nommé. C'est aussi simple que cela. Je n'ai voulu mettre la pression sur personne. Je suis juste un lanceur d'alerte », précise Bertrand Desplat. De son côté, Rolland Courbis confirme avoir été informé par le président caennais qu'il y avait cette action de Guingamp.

Si le dossier sera étudié mercredi soir par la LFP, rien n'étaye la thèse d'une entente, dans la mesure où en plus Angers a battu Caen, ce qui n'est pas réellement une surprise. Mais le club normand ayant déjà été cité il y a quelques saisons dans l'affaire des matches que Nîmes avait essayés de truquer, forcément cela pouvait interpeller les autorités.