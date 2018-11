Sans Neymar ni Mbappé, le PSG remercie Cavani

Dans : Ligue 1, PSG, TFC.

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat Toulouse 1-0

But pour le PSG : Cavani (10e)

Privé de Neymar et de Kylian Mbappé blessés, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Toulouse (1-0) grâce à un joli but d’Edinson Cavani. Le club de la capitale, qui s’est fait quelques frayeurs en fin de rencontre, peut maintenant penser à Liverpool.

Entre un Paris Saint-Germain intouchable et une équipe de Toulouse incapable de gagner depuis neuf matchs, on s’attendait à une partie très déséquilibrée. Eh bien non ! Les Parisiens avaient peut-être la tête à Liverpool. A moins que les absences de Neymar et Mbappé aient beaucoup pesé. En tout cas, le club francilen a fait le minimum avec une bonne entame de match, rapidement récompensée sur le superbe enchaînement de Cavani (1-0, 10e).

Sans les deux autres stars, l’Uruguayen n’a pas raté l’occasion d’inscrire son 9e but en L1 cette saison. Mais son compteur s’arrêtera là pour cette 14e journée. Malgré les espaces laissés par le Téfécé, plus offensif après l’ouverture du score, Paris ne montrait pas grand-chose. Pas même pendant les 6 minutes durant lesquelles Toulouse était à 10, lorsque le jeune Sidibé devait attendre que l’on fasse disparaître les taches de sang de son maillot, son club n’ayant pas prévu de tunique de rechange…

Paris s’est fait peur

Tout ça pour dire que le match n’était pas passionnant, y compris en deuxième période. Hormis une tête de Meunier et l’énorme occasion de Nkunku en fin de rencontre, le PSG n’était pas vraiment dangereux. Au contraire, ce sont les visiteurs qui se procuraient les meilleures occasions. Après la frappe de Jullien au-dessus, Mubele perdait son duel face à Buffon ! Rien de grave pour Paris et Dani Alves, entré en jeu pour la première fois depuis mai dernier. Avec les trois points, c’est bien l’une des rares satisfactions parisiennes ce samedi…