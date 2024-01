Rennes punit un OL réveillé en retard

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 19e journée

Groupama Stadium

OL-Rennes 2-3

Buts : Henrique (57e), Lacazette (78e) pour l’OL ; Terrier (22e, 41e), D.Doué (36e) pour Rennes

Plombé par une première mi-temps cauchemardesque avec trois buts encaissés, l'OL n'a pas réussi à remonter son retard et s'incline 2-3. Alors que Rennes revient dans la première partie de tableau, l'OL reste barragiste.

Cet OL-Rennes était plus attendu qu'à l'accoutumée. Les deux équipes sont mal classées et elles se sont écharpées pour Nemanja Matic en janvier. Au coup d'envoi, les Lyonnais semblaient plus transcendés que les Rennais. Ils prenaient le contrôle du jeu mais cela restait assez stérile. Tout le contraire des Rennais dont les offensives étaient plus tranchantes. Cela se traduisait par une superbe ouverture du score signée Terrier. Cherki perdait le ballon au milieu de terrain, Doué lançait l'ancien lyonnais qui trouvait la lucarne de Lopes. Rennes était décidément bien inspiré puisque Doué trompait Lopes d'une frappe de l'entrée de la surface. Assommé par le réalisme breton, l'OL oubliait le marquage sur corner et Terrier en renard des surfaces venait planter le 3-0.

Sortis sous les sifflets de leur public, les Lyonnais réagissaient en seconde période avec un coaching agressif de Pierre Sage. Trois changements avec la sortie de Cherki et l'entrée d'Orban notamment. L'OL pilonnait le but de Rennes et un autre entrant Henrique trompait Mandanda. Après cette belle embellie, l'OL baissait de pied et se faisait de nouveau transpercer par Rennes. Heureusement, un Lacazette combattif s'arrachait pour inscrire le deuxième but lyonnais. De quoi redonner de l'élan à l'OL en fin de match mais en vain. Rennes l'emportait 3-2 finalement. Les Bretons reviennent au 9e rang (25 pts) tandis que l'OL reste 16e et barragiste (16 pts).