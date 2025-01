Rennes-OM ‍: L'arbitre critiqué, le complot anti-Marseillais relancé

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Le dernier match entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille a été marqué, comme bien d’autres rencontres, par des décisions arbitrales controversées. De quoi faire réagir Johan Micoud qui ne comprend pas les choix de l’homme au sifflet.

La rencontre opposant le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille (1-2) avait tout d’une affiche spectaculaire. Le scénario du match a tenu toutes ses promesses. Trois buts, des actions intéressantes et, surtout, des décisions arbitrales qui ont fait bouillonner les spectateurs et les observateurs de la rencontre. Au sifflet lors de cette froide soirée en Bretagne, M. Kherradji a été contredit à chaque fois par la VAR, dans des décisions délicates. C’est en tout cas ce qu’indique Johan Micoud, qui alimente la polémique autour de l'arbitre dans un post publié sur son compte X.

Johan Micoud se paye l’arbitre

#SRFCOM…donc dans le même match, 2 mains insignifiantes : d’un côté on donne penalty et de l’autre on annule un penalty 🤷🏻‍♂️…selon moi, dans l’esprit du jeu, je n’en siffle aucun… — Johan (@jomicoud) January 11, 2025

« Donc, dans le même match, deux mains insignifiantes : d’un côté, on donne pénalty et de l’autre, on annule un pénalty. Selon moi, dans l’esprit du jeu, je n’en siffle aucun », a lâché l’ancienne gloire bordelaise sur X. L’ex-meneur de jeu devenu consultant fait référence à deux situations d’apparence similaire qui ont été jugées de deux manières différentes. D’abord, l’arbitre du soir a accordé un pénalty aux Rennais après une main sifflée contre Amir Murillo, lequel n'a pas pu contrôler son geste puisque le ballon lui est retombé dessus. Deuxième situation litigieuse : Hojbjerg tire un coup-franc qui fonce dans le mur. Un bras repousse le tir et l’arbitre siffle pénalty... puis se ravise après analyse vidéo.

Deux poids deux mesures pour les observateurs de la rencontre qui ne comprennent toujours pas comment de telles décisions ont pu être prises par l’arbitre de la soirée. Cette rencontre n’aidera encore une fois pas le corps arbitral à gagner le respect des supporters qui s’agacent semaine après semaine de voir des décisions litigieuses qui n’aident pas au spectacle. Et n'aidera pas non plus les Marseillais qui ont sur les réseaux sociaux crié au complot contre leur club. Il reste à savoir qui est derrière ce complot anti-OM déjà dénoncé par Mehdi Benatia.