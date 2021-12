Rennes humilie l'ASSE, ça chauffe pour Puel

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A Geoffroy-Guichard, Rennes bat Saint-Etienne 5-0

Buts pour Rennes : Terrier (22e, 28e et 48e), Maçon (45e csc), Ugochukwu (83e)

Rennes n’a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne ce dimanche, avec une très large victoire 5-0 sur le terrain des Verts résignés. Ça va chauffer pour Claude Puel.

Il n’y a pas eu de suspense ce dimanche entre Saint-Etienne et Rennes. Les Bretons ont rapidement pris les devants, effaçant leur dernière défaite à domicile contre Lille, pour faire preuve d’un réalisme impitoyable. D’un doublé, Martin Terrier montrait la voie, et rien ne réussissait aux Verts, qui concédaient un 3e but juste avant la pause, avec un contre son camp de Maçon malgré une double parade de Green (0-3, 45e). Rennes déroulait et Terrier ponctuait son triplé d’une frappe enroulée pleine lucarne imparable (0-4, 48e).

Après son but d’une Madjer en première période, l’ancien lyonnais marchait sur l’eau, même si le dernier but était signé du jeune Ugochukwu d’un tir croisé (0-5, 83e). Rennes profite ainsi pleinement du faux pas de l’OM de la veille pour prendre seul la 2e place. De son côté, l’embellie du mois de novembre est déjà oubliée pour Saint-Etienne, qui restera bon dernier et vient de concéder trois défaites de suite. La série de trop peut-être pour Claude Puel, qui va s’accrocher à son poste, même si sa démission a été demandée dans les tribunes du Chaudron ce dimanche.