Rennes fait les montagnes russes, c'est Reims qui en profite !

Dans : Ligue 1, Rennes, Reims.

Roazhon Park

Rennes - Reims : 0-2

Buts : Oudin (16e) et André (53e csc) pour Reims

Après une victoire à Monaco, un nul à Saint-Etienne et une défaite en Ligue Europa contre Kiev, Rennes s'est incliné à la surprise générale contre Reims, ce dimanche (0-2).

Trois jours après sa défaite sur la scène européenne, Rennes avait à cœur de se rattraper devant un public très silencieux au Roazhon Park. Mais le match face à Reims débutait bien mal puisque ce sont les visiteurs qui ouvraient le score. Oudin était à la conclusion d’un mouvement collectif magnifique pour crucifier Diallo (15e, 0-1). A la pause, le promu champenois était devant et c’était totalement mérité.

Alors qu’une réaction rennaise était attendue lors du second acte, Reims enfonçait le clou avant même l’heure de jeu sur coup de pied arrêté. Martin frappait un corner tendu au premier poteau qu'André propulsait dans son propre but (53e, 0-2). En fin de match, ce même André aurait pu réduire le score et se rattraper, mais la réussite n’était pas bretonne, ce dimanche. Au classement, Reims double donc son adversaire du jour et se cale à la 9e place tandis que les hommes de Sabri Lamouchi, trop irréguliers, sont 13es.