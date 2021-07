PSG : Sergio Rico à Lille, c'est déjà fini

Dans : Ligue 1.

En quête d’un gardien pour compenser le départ de Mike Maignan, Lille s’est renseigné sur Sergio Rico, relégué au rang de troisième gardien au PSG.

Doublure de Keylor Navas la saison dernière, le gardien espagnol de 27 ans a vu Gianluigi Donnarumma débarquer au Paris Saint-Germain cet été. Une mauvaise nouvelle pour Sergio Rico, qui avait la chance de disputer quelques matchs lorsque Keylor Navas avait des petits bobos ou était mis au repos. Avec la signature du champion d’Europe italien, tout va devenir plus compliqué et Sergio Rico souhaite logiquement quitter le PSG. A la recherche d’un gardien pour combler le transfert de Mike Maignan à l’AC Milan, le LOSC s’est renseigné sur la situation de Sergio Rico. Mais à en croire les informations obtenues par RMC, le club nordiste ne finalisera pas la signature du gardien parisien au mercato.

En effet, la piste a bien été creusée par les dirigeants du LOSC, qui ont pris des renseignements sportifs et économiques sur Sergio Rico. Et après une réflexion menée par Olivier Létang ainsi que par Jocelyn Gourvennec, le choix de ne pas faire de proposition à l’ex-gardien du FC Séville a été acté. Les recherches se poursuivent donc pour Lille, et cela commence à urger à deux semaines de la reprise de la Ligue 1. Il y a quelques jours, le nom de Steve Mandanda (OM) avait été lâché à la surprise générale, mais le capitaine de Marseille n’a aucunement l’intention de trahir son club de cœur. Le gardien suédois de l’AS Roma, Robin Olsen (31 ans) tient la corde mais Rennes, dont l’entraîneur Bruno Genesio n’est pas convaincu à 100 % par Alfred Gomis, est venu aux renseignements. Enfin, les Nordistes explorent aussi la piste de Odysseas Vlachodimos, gardien grec sous contrat avec le Benfica Lisbonne.