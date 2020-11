PSG-Rennes : La nouvelle Air Cam de Canal+ fait vomir !

Dans : Ligue 1.

A l'occasion du match entre le PSG et Rennes, ce samedi au Parc des Princes, Canal+ propose une nouvelle vision du match via une Air Cam. Ce n'est pas réellement un succès pour l'instant.

Ce samedi soir, les abonnés de Canal+ ont droit à une nouveauté technique de la chaîne cryptée à l’occasion du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Dans un communiqué, C+ avait dévoilé le secret. « Dans la grande tradition Canal+ d'innovation en matière de retransmission sportive, une nouvelle caméra sera lancée ce samedi dans le dispositif de captation mis en place au Parc des Princes. La "Air Cam" sera utilisée uniquement pour le signal privatif de Canal+ dans la réalisation offerte aux abonnés. Cette nouvelle caméra profite d'un dispositif technique se déplaçant à mi-hauteur et à haute vitesse, qui permet des travellings dignes du cinéma d'action. Ces plans larges en mouvement amèneront une lecture du jeu inédite, entre sensation de mouvement de l'équipe et tactique », expliquait la chaîne.

Mais à l’usage, de nombreux téléspectateurs ont vite fait savoir que cette nouvelle caméra, très largement utilisée pendant la première période, a donné des suées et pas que cela. « C'est quoi cette façon de filmer là ?? J'ai l'impression d'être en mer ! Fixez cette caméra @canalplus j'ai la tête qui tourne, déjà vomi 2 fois déjà et ça joue depuis 5 minutes.. vous nous ruinez le match là !! », a lancé le célèbre @SuperCazarre. Pour Grégory Ascher, qui officie sur RTL et la chaîne L’Equipe, difficile de comprendre ce choix de caméra : « Y'a que moi qui ait l'impression d'être à 200 mètres du terrain avec le plan large et mouvant proposé ce soir ? Bon allez on salue la tentative mais on revient à la caméra classique là hein. Merci de penser à notre énorme mal de mer », a ironisé le journaliste. En attendant, plusieurs téléspectateurs ont reconnu avoir choisi de passer sur Téléfoot qui donnait une diffusion plus classique de ce PSG-Rennes.