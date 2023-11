TV ‍: Reims - PSG, sur quelle chaîne regarder le match en direct ‍?

Dans : Ligue 1.

Suite à sa défaite sur la pelouse du Milan AC en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va tenter de relancer la machine du côté de Reims, la bonne surprise de cette première partie de saison en Ligue 1.

Quelle heure pour Reims – PSG ?

Le club de la capitale française va avoir une chance de vite oublier son revers en C1 du côté de Milan en rejouant quelques jours plus tard sur la pelouse de Reims. Une rencontre qui se jouera ce samedi 11 novembre à 17 heures au Stade Auguste-Delaune. L’arbitre de ce match sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre Reims – PSG ?

Comme chaque match du samedi après-midi, ce SDR-PSG comptant pour la 12e journée de Ligue 1 se disputera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Ludovic Obraniak.

Les compos probables de Reims – PSG :

Reims est la bonne surprise de la première partie de saison en Ligue 1. Quatrième du championnat, à seulement quatre longueurs du PSG, le SDR reste sur deux victoires de suite. Autant dire que le club rémois regardera Paris dans les yeux pour tenter de réaliser un nouveau résultat probant. Pour ce grand rendez-vous à domicile, Will Still devra composer sans Teuma (suspendu), Diakite, Nakamura et Antagana.

La compo probable de Reims : Diouf – Foket, Agbadou, Okumu, Abdelhamid, De Smet – Munetsi, Matusiwa, Richardson – Ito, Salama.

Toujours pas leader de la L1, avec un point de retard sur Nice après 11 journées, le PSG reste pourtant sur quatre victoires de suite en championnat. C’est donc avec l’ambition de faire un 5/5 tout en effaçant la déception de Milan que Paris se déplacera à Reims ce samedi. Une rencontre lors de laquelle Luis Enrique ne disposera pas d'Hakimi, Kolo Muani (suspendus), Asensio, Kimpembe, Mendes ou Danilo.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Skriniar,Hernandez – Dembélé, Ugarte, Zaïre-Emery, Lee – Ramos, Mbappé.