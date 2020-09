PSG-OM : Un fan de l’OM tabassé sur les Champs Elysées

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, le préfet de police de Paris n’avait pas interdit le port du maillot de l’Olympique de Marseille dans la capitale.

L’intention de ne pas porter atteinte aux libertés de chacun était louable, mais cela n'a pas été suffisant pour éviter un incident dans la capitale. Le Point nous apprend que dimanche soir, aux alentours de minuit, un homme de 42 ans arborant le maillot de l’Olympique de Marseille et qui se promenait à vélo sur les Champs Elysées, a été violemment pris à partie par un groupe de supporters du Paris Saint-Germain. Ces derniers se sont lancés à sa poursuite et l’ont fait chuter, une fois arrivés à sa hauteur. Au sol, le supporter marseillais a reçu plusieurs coups de pieds et de poings et c’est seulement grâce à l’arrivée rapide d’une patrouille de police présente dans le secteur que cette cruelle scène a pris fin.

Plus tard dans la soirée, l’un des agresseurs, qui s’était permis de voler le vélo de la victime, a été retrouvé par la police. Il portait sous un épais manteau… un maillot du Paris Saint-Germain. Fort heureusement, le pronostic vital de la victime, qui a été transporté à l’hôpital Georges-Pompidou, n’est pas engagé. « Dans le même temps, des faits similaires ont été signalés aux abords du Parc des princes dans le 16e arrondissement, mais aucun auteur n'a été interpellé » rapporte par ailleurs le média généraliste. Des incidents tout aussi déplorables que ceux ayant eu lieu sur le terrain à la fin du Classique entre l’OM et le PSG, et qui font suite également aux problèmes rencontres par des personnes portant le maillot parisien à Marseille pendant cet été, et notamment pendant l'épopée européenne du PSG.