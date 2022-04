PSG - OM : A quelle heure et sur quelle chaîne pour voir le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le PSG et l'OM ont rendez-vous ce dimanche soir au Parc des Princes pour une affiche de Ligue 1 qui s'annonce spectaculaire. .

Quelle heure pour regarder PSG - OM ?

Cela faisait longtemps que l’un des grands rendez-vous du championnat de France n’avait pas été aussi équilibré sur le papier. Si Paris est largement leader et favori, c’est le second marseillais qui se rendra sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche 17 avril à 20h45. Un Classique qui sera arbitré par François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre PSG - OM ?

Comme chaque grande affiche du dimanche soir, ce PSG-OM sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur son Pass Ligue 1, la principale chaîne du football français va sortir la grosse équipe médiatique. Puisque la paire Smaïl Bouabdellah - Benoit Cheyrou sera aux commentaires. David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Thierry Henry.

Les compos probables de PSG - OM :

Éliminé de manière précoce de la Ligue des Champions face au Real Madrid en mars dernier, le PSG n’a plus grand-chose à jouer durant ce sprint final, vu que le titre est promis est à la bande de Mauricio Pochettino. Mais ce choc face à Marseille représente quand même le dernier grand rendez-vous de la saison pour Paris, surtout devant son public. Autant dire que le club de la capitale, qui reste sur deux sorties convaincantes face à Lorient (5-1) et Clermont (6-1), aura à coeur de faire parler sa domination sur l’OM. Mais pour remplir son dernier gros objectif, Pochettino sera privé de Kurzawa, Herrera, Diallo, Paredes, Draxler ou Dagba.

Un groupe de 23 joueurs pour la réception de Marseille ! 🔛🗒️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 17, 2022

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar.

Solidement installé sur le podium de la L1, l’OM est sur tous les fronts en ce moment, avec l’Europa Conférence League et une demie à jouer contre Feyenoord dans les semaines à venir. Auteur de 8 victoires de suite depuis le début du mois de mars, le groupe de Jorge Sampaoli ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et c’est donc pour cela que Marseille ira à Paris avec des ambitions. Mais pour cela, Sampaoli sera privé de Milik, encore trop court physiquement après sa blessure à la cuisse. De le Fuente sera aussi absent, comme Balerdi et Alvaro.

👥 #PSGOM



Le groupe de notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour ce soir 💥 pic.twitter.com/5FCOMJ5mWG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 17, 2022

La compo probable de l’OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Payet, Harit.

L'avis Mauricio Pochettino (PSG) :

« Le Clasico est un match important. Des deux côtés. C’est le match le plus attendu en France, à part la finale de la Coupe de France. Il y a une rivalité débordante. Mais, pour nous, chaque match jusqu’à la fin de saison doit être le match, la finale pour qu’on puisse terminer de la meilleure des façons. Mais, oui, pour nous c’est une finale. Et nous devrons le démontrer dès le coup d’envoi ».