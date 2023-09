PSG-OM ‍: Turpin et Letexier privés de Classique, les fans exultent

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir prochain, le PSG et l'OM se feront face dans le Classique de la Ligue 1. Pour cette rencontre toujours particulière, Willy Delajod a été désigné comme arbitre.

Le PSG et l'OM ne connaissent pour l'instant pas le début de saison souhaité. Paris montre du mieux dans le jeu et les attitudes mais le bilan comptable est très décevant. Concernant les Phocéens, ils engrangent plus de points mais ne montrent pas grand-chose de séduisant sur le terrain. Le duel entre les deux formations rivales dimanche soir au Parc des Princes sera donc des plus intéressants. Surtout que sportivement, l'écart entre les deux équipes s'est réduit. Les décisions de l'arbitre du Classique seront donc très importantes pour le résultat final. Pour ce PSG-OM, c'est Willy Delajod qui officiera.

Une grande première pour Delajod

Willy Delajod fait partie des arbitres les plus jeunes de notre Ligue 1. A 30 ans, il arbitrera son premier Classique. Une très lourde responsabilité pour lui et ses assistants. A noter que ce sera la première fois depuis le 13 septembre 2020 que ni Clément Turpin, ni François Letexier, ni Benoît Bastien sont choisis pour un Classique de Ligue 1. Du côté des fans des deux équipes, on apparait surtout soulagé que les arbitres cités plus haut n'aient pas été désignés. « Pas de Letexier pas de Bastien pas de Turpin la victoire est donc envisageable pour l'OM » ; « Du moment que c’est pas Letexier le football est sauvé » ; « En ce moment, c'est pas les arbitres, le problème. Ni la pelouse.. » ; « Incompréhensible il n’a jamais arbitré un gros match de l’OM. Seulement un OM - Rennes en 2021 » ; « La saison où on a pas Turpin on a Marcelino… On est maudits » ou encore « Ah ça nous change de Letexier », pouvait-on notamment voir sur X. Avant de s'affronter, le PSG et l'OM auront deux grandes rencontres de coupe d'Europe à disputer, face à respectivement Dortmund et l'Ajax. Attention à ce que ces rencontres ne fassent pas trop de grabuge physiquement et mentalement.