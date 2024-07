PSG-Monaco, le Trophée des champions reporté ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La saison de 2024-2025 ne débutera pas le 8 août avec le Trophée des champions qui doit opposer le PSG à l'AS Monaco. La Chine a tourné le dos à la LFP, laquelle a donc pris la décision de ne pas faire jouer ce match à Pékin.

Cela n'a rien à voir avec le problème des droits TV de Ligue 1, puisqu'il s'agit d'un match à part dans la saison, mais du côté de la Ligue de Football Professionnel, on doit sérieusement se demander si un chat noir ne s'est pas installé dans les locaux de l'instance. Ce mercredi, la LFP a officialisé sa décision décidé reporter sine die le Trophée des champions qui devait opposer le PSG, auteur du doublé Coupe-Championnat, à l'AS Monaco, deuxième de Ligue 1. Un match qui devait se jouer en Chine dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Les services de Vincent Labrune avaient déjà tout mis en place, sauf que l'autorisation des autorités chinoises, tant attendue, n'est jamais arrivée.

🚨 Le Trophée des Champions prévu le 8 août prochain est 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘́ ! ❌



Le match devait opposer le PSG à l’AS Monaco à Pékin 🇨🇳.



En cause, les lourdeurs administratives chinoises qui ont rendu impossible la finalisation de cette rencontre.



La LFP avait pourtant trouvé un… pic.twitter.com/KHKJR39Ycc — Actu Foot (@ActuFoot_) July 3, 2024

Alors, plutôt que de se retrouver en galère, la LFP a prévenu les deux clubs que cette rencontre sera reportée à une date et dans un lieu à déterminer. « Initialement programmée le 8 août prochain dans le cadre du soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, la 29e édition du Trophée des Champions ne pourra pas se tenir à Pékin. La rencontre opposant le Paris Saint-Germain à l’AS Monaco est reportée à une date ultérieure et dans un lieu restant à déterminer », confirme la LFP dans un communiqué. La saison passée, la Ligue avait déjà été contrainte de reporter le Trophée des champions entre le PSG et le TFC, lequel avait eu lieu en janvier au Parc des Princes. Cette fois, c'était le prestataire en Thaïlande qui avait planté le LFP. A priori, une délocalisation pourrait avoir lieu en Afrique et plus précisément au Congo, mais pas avant 2026.